Москва, , 10:51 — REGNUM Вместо того чтобы уничтожать так называемые санкционные продукты, власти РФ могли раздать их бедным и нищим гражданам, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России за первые семь месяцев выявлено и уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, всего за пять лет — более 36 тыс. тонн.

«Я думаю, что на самом деле значительная часть этих продуктов не была уничтожена. Зачем уничтожать, если можно продать? Возможно, кто-то где-то уничтожал честно, а кто-то перепродавал, — сказал Делягин. — Что касается логики, то официально это выглядело так — это ввезено в страну незаконно, и поэтому если это использовать внутри страны, мы тем самым нанесем ущерб российским производителям, выпускающим аналогичную продукцию. На самом деле это было и есть абсолютное людоедство и зверство. Потому что у нас огромная часть населения бедная и нищая, которая в принципе санкционные продукты купить не может. И если раздать им эти продукты, то никакого ущерба для российских производителей не будет».

Все это, по словам Делягина, явно свидетельствует о том, что государство в РФ «существует не для людей, а для спекулятивных структур».

«И демонстративное уничтожение продуктов вызывает негодование, потому что есть люди, которые реально недоедают», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Россельхознадзора, в России за первые семь месяцев выявлено и уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, всего за пять лет — более 36 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван объём уничтоженных за пять лет санкционных продуктов в России