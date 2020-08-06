Москва, 6 августа 2020, 10:51 — REGNUM Вместо того чтобы уничтожать так называемые санкционные продукты, власти РФ могли раздать их бедным и нищим гражданам, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России за первые семь месяцев выявлено и уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, всего за пять лет — более 36 тыс. тонн.
Все это, по словам Делягина, явно свидетельствует о том, что государство в РФ «существует не для людей, а для спекулятивных структур».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Россельхознадзора, в России за первые семь месяцев выявлено и уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, всего за пять лет — более 36 тыс. тонн.
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