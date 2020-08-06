Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В микрорайоне Северный в Хабаровске в 2023 году построят жилой комплекс «Нордик».

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Строительство началось в этом году. Микрорайон будет находиться рядом с трамвайной остановки «Топографический техникум».

В «Нордик» входят четыре дома разной этажности. Сдать их застройщик планирует к 2023 году, а первая очередь в 231 квартиру будет готова в 4-м квартале следующего года.

Дома будут из железобетонных панелей, сделанных в Хабаровске. Подземных парковок не будет, места для авто будут располагаться по периметру жилого комплекса. Застройщик внутреннее пространство объединит зелёной зоной с детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, пишут «Хабаровские вести».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам шести месяцев 2020 года Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по темпам и объёмам ввода в эксплуатацию жилья.