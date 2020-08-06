Москва, , 10:44 — REGNUM Управление дорожно-мостового строительства Москвы готово потратить более 2,8 млрд рублей на строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Конкурс в электронном формате пройдёт 4 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

По условиям контракта с начальной ценой 2 803 024 602,94 рубля аванс предполагается в размере 30%. При оплате услуг задействуют бюджет региона.

Многоуровневую развязку планируется строить на территории Бибирево, Лианозово, Северо­-Восточного административного округа Москвы. Протяжённость дорог проектом распределена следующим образом: Алтуфьевское шоссе — 441,82 м, в том числе путепровод — 141,82 м, подходы к путепроводу — 150 м, реконструкция прямого хода Алтуфьевского шоссе — 150 м, боковой проезд МКАД — 973,03 м. Помимо этого, планируется восемь съездов, на одном из которых будет путепровод протяжённостью 223,06 м, а переходно-скоростная полоса на МКАД составит 1110 м.

Предусматривается строительство двухполосных съездов, бокового проезда вдоль внутренней стороны МКАД, реконструкция имеющегося путепровода на шоссе, реконструкция существующих съездов, устройство переходно-скоростных полос, строительство локальных очистных сооружений и переустройство инженерных коммуникаций, которые попадают в зону производства работ.

Срок реализации проекта — 900 календарных дней со дня подписания контракта.