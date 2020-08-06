Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «СУОР» выставлен на торги первый лот. Его начальная цена превышает 2,13 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В качестве лота №1 выставлена доля компании «СУОР» в размере 72,9131% в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Юрма». Отмечается, что данное имущество является предметом залога Сбербанка.

Начальная цена продажи определена в размере 2 131 733 000 рублей, шаг аукциона — 5%, задаток — 20%. Торги будут проводиться в форме открытого аукциона.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агрохолдинг «Юрма» зарегистрировано в апреле 2003 года, уставной капитал составляет 786 866 033,81 рублей. Доля в обществе в размере 72,9131% принадлежит ООО «СУОР», доля в размере 27,0869% — Алене Ермолаевой. Основной вид деятельности общества — разведение сельскохозяйственной птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «СУОР» признана банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей, учредителями являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и бизнесмен Владимир Ермолаев (доля 81,13%). «СУОР» известен как застройщик микрорайона Садовый (Богданка) площадью более 270 гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Залоговое имущество чувашского застройщика-банкрота оценили в 2,1 млрд