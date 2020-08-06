Москва, , 10:19 — REGNUM Государственная поддержка бизнеса в России иногда не только не усиливает предприимчивость, но напротив — воспитывает пассивность и попрошайничество, считает доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Виктор Солнцев. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о рекордном падении доли предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения РФ во II квартале 2020 года.

«Это происходит не только вследствие пандемии и трехмесячного карантина. Можно сказать, что в структуре экономики России частный бизнес теряет свои и без того слабые позиции, — сказал Солнцев. — Если раньше вклад сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовый внутренний продукт (ВВП) страны был не более 20%, то в 2020 году скорее всего эта доля еще уменьшится. Слабый огонь частного предпринимательства не разгорается, несмотря на государственную поддержку. Иногда даже кажется, что эта поддержка не развивает, а наоборот гасит проактивность и предприимчивость, воспитывая пассивность и попрошайничество».

Поэтому, как полагает экономист, распределение государственной поддержки должно быть адресным, справедливым и обоснованным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что падение ВВП России во II квартале 2020 года наиболее негативным образом отразилось на малом и среднем бизнесе.

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