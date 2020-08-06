Анадырь, , 10:19 — REGNUM Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) составило список вакансий от работодателей Чукотки с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Две трети жителей России сообщили об обмане при найме на работу

Предприятия Чукотки нуждаются в специалистах со средним профессиональным образованием. Желающих получать хорошую зарплату ждут в строительной отрасли, рыболовстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Так, машиниста буровой установки примут на работу на зарплату в 150−160 тыс. рублей в месяц, командир воздушного судна может заработать в месяц до 208 тыс. рублей, бортмеханик — до 148 тысяч.

Среди востребованных профессий Чукотки: горный диспетчер, слесарь-монтажник по ремонту котлов, водитель автомобиля «Урал», диспетчер ОДС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с обманом со стороны потенциального начальства сталкивались почти две трети (65%) соискателей, которые сейчас ищут работу.