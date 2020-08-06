Москва, , 10:03 — REGNUM Российские туроператоры отмечают быстрое восстановление продаж туров в Абхазию. Для бронирования доступно от 100 до 150 отелей и гостиниц, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Ожидается, что спрос на курорты Абхазии будет активным и в сентябре-октябре, а заполняемость отелей будет близка к 100%.

В АТОР отметили, что продажа номеров в отелях идет по договорным ценам 2020, которые остались примерно на уровне 2019 года, а в некоторых гостиницах цены на 20−40% ниже, чем в Сочи. По мере повышения спроса ожидается рост цен на 10−15%.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Роспотребнадзора. с 3 августа начали работу в Абхазии, взаимодействуя с санитарно-эпидемиологической службой республики.

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