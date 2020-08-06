Москва, , 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

«Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — цитирует его слова ТАСС.

По его словам, выход на операционную безубыточность возможен уже к 2027 году, а с 2031 года ВСМ начнёт приносить прибыль.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые затраты на скоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Петербург могут быть увеличены еще на 248 миллиардов рублей, кроме уже заявленных 200 млрд рублей.

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