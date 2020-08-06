Москва, , 09:51 — REGNUM Компания «Яндекс» подала заявку на регистрацию 17 новых торговых марок. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Заявки были поданы на торговые марки «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

Отмечается, что такие заявки были поданы ещё весной, однако в свете продажи компанией сервиса «Яндекс.Деньги» «Сбербанку» новые сервисы могут свидетельствовать о планах создать собственную финансовую экосистему через банковские услуги и сегменты инвестирования и страхования.

«Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний», — заявил изданию официальный представитель компании.