Москва, , 09:49 — REGNUM В России выросла на 20 тыс. рублей цена почти на все версии кроссовера Infiniti QX50. Об этом 6 августа сообщается на портале «Цена Авто».

Осталась неизменность только стоимость начальной комплектации японского кроссовера. Она составляет 3 190 000 рублей. При этом версия Luxe теперь продается за 3 335 000 рублей, в максимальная комплектация Autograph Proactive стоит 4 465 000 рублей.

В качестве силовой установки на Infiniti QX50 стоит мотор на 2 л мощностью 249 «лошадей». Двигатель идет в паре с вариатором и системой полного привода.

Напомним, последний раз цены на машины Infiniti менялись в России в мае 2020 года. Тогда все модели японской марки выросли в стоимости на 30 — 90 тыс. рублей.

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