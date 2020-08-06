Ракай, , 10:09 — REGNUM Правительство Уганды ввело ограничения на ведение неформальной торговли и нерегулируемое перемещение людей на границе с Танзанией, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам репортеров телерадиокомпании, жители районов Ракай в Уганде и Миссеньи в Танзании, как правило, игнорируют правила пересечения границы и живут как одна община, поскольку семьи зачастую имеют родственников по другую сторону границы. Трансграничная торговля и пересечения границы происходят через нерегулируемые дороги, что затрудняет контроль за перемещением товаров и людей между двумя странами.

Как сообщили журналисты, недавно у около 20 человек в Уганды подтвердилось заражение коронавирусом после возвращения из Танзании.

В связи с этим власти района Ракай в Уганде запретили трансграничные поездки населения. Исключение составят деловые поездки. Соблюдение данной меры будет обеспечиваться вооруженными силами Уганды.

По словам экспертов, данное постановление может вызвать напряженность в отношениях между двумя две странами и неясно, как отреагирует на запрет Танзания.

На этой неделе в Танзании приостановили авиасообщение с Кенией, после того как правительство в Найроби сочло меры, принятые соседней страной недостаточными, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Напомним, что ранее президент Танзании Джон Магуфули дважды провозгласил страну свободной от коронавируса, что вызвало опасения ВОЗ и мирового сообщества.