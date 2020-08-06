Валлетта, , 09:38 — REGNUM Власти России и Мальты договорились об обсуждении новых условий действующего соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщили 6 августа в мальтийском минфине, передаёт ТАСС.

Представитель министерства финансов Мальты подтвердил, что в настоящее время идут соответствующие переговоры. Эти переговоры ещё не завершены, в связи с чем нецелесообразно раскрывать какие-либо детали, добавил он.

Накануне аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила о том, что российский Минфин предложил Нидерландам, как ранее Кипру, Мальте и Люксембургу, пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Речь идёт об увеличении ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа российский Минфин объявил о денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром. России и Кипру не удалось договориться об изменениях в соглашении.

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