Ростов-на-Дону, 6 августа 2020, 09:26 — REGNUM В Ростовской области медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступят доплаты за июль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Медицинским работникам первичного звена будут выплачены надбавки за июль — август. На эти цели из региональной казны выделено свыше 40 млн рублей. Всего доплаты получат почти 4 тыс. медиков.
Отмечается, что за апрель — июнь стимулирующие выплаты получили 4,7 тыс. медицинских работников первичного звена. Общая сумма выплат превысила 100 млн рублей.