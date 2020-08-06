Грозный, , 09:13 — REGNUM Вице-премьер РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение правительству Чечни продумать план дальнейшего развития курорта «Ведучи». По его словам, необходимо придать проекту туркластера, открытого в 2019 году, новый отформатированный вектор развития и приступить к очередному этапу строительства.

«Задача такая: в течение месяца отформатировать проект, для того чтобы он тронулся и был завершен», — заявил в ходе рабочей поездки в Чечню Юрий Трутнев.

Он напомнил, что в строительство и развитие курорта было вложено свыше 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Такие средства «бросать нельзя, надо двигаться дальше», подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа заместитель главы правительства РФ Юрий Трутнев в рабочей поездкой посетил Чечню. Он побывал в ряде предприятий региона, в том числе на всесезонном туристическом кластере «Ведучи».