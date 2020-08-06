Москва, , 09:10 — REGNUM За восемь лет со дня присоединения новых территорий к Москве (с 2010 года) в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) создано более 137 тыс. рабочих мест, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в Новой Москве нет дефицита рабочих мест. С 2012 года количество рабочих мест выросло более чем на 160%.

В настоящее время в ТиНАО 44,9 тыс. человек заняты в сфере потребительского рынка; 32,1 тыс. в ТЭК и строительстве, 24,9 тыс. в сфере логистики и связи, 12,9 тыс. человек в сфере финансов, 12,4 тыс. в соцсфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Жидкин заявил, что к 2035 году Новая Москва должна получить более чем 1 млн рабочих мест.

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