Москва, , 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.

Как передают «Известия», с соответствующей инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ), направив предложение в Министерство строительства и Министерство экономического развития.

«Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета», — отметил автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин.

Речь идет о стандартной непремиальной недвижимости, норматив ее стоимости определяет Министерство строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры.

Новый закон прописывает, что если речь идет о единственном жилье, то правила продажи и последующей уплаты налога смягчаются. Так, для освобождения от НДФЛ, достаточно владеть единственным жильем три года до его продажи.

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