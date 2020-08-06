Ульяновск, , 09:08 — REGNUM В Ульяновской области начала работать оценочная комиссия федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По итогам работы специальной комиссии по технической оценке объектов будет проведён финансовый аудит и расчеты стоимости достройки проблемных домов — всего их в Ульяновской области 21. Застройщики восьми из них признаны банкротами.

Эксперты фонда в ходе осмотра и оценки объектов примут решение о достройке проблемных домов или выплате компенсаций жителям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на решение проблем дольщиков из бюджета Ульяновской области направят 93 млн рублей, что позволит достроить ряд проблемных объектов в микрорайоне «Запад-1». Это предложение в июле поддержали депутаты Законодательного собрания региона.

Ранее власти заявляли, что на достройку 20 домов требуется порядка 1,3 млрд рублей.

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