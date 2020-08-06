Казань, , 09:03 — REGNUM В Татарии для достижений устойчивой продовольственной безопасности ведется строительство новых животноводческих объектов. В течение 2020−2021 годов в республике запланировано построить 31 новый высокотехнологичный молочный комплекс на 30 тысяч голов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Уже сейчас регион на 100% обеспечен молоком, мясом, куриными яйцами, хлебной продукцией. Более чем в три раза превышает спрос наличие сахарного песка, картофеля и в 6 раз растительного масла.

В республике ведется работа по вводу в эксплуатацию откормочных площадок на 5 тыс. и 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, двум пилотным проектам по овцеводческим комплексам на 5 тыс. и 2,1 тыс. голов каждый. В 43 районах Татарии определили базовые хозяйства, в которых внедряют цифровые технологии в молочном животноводстве. Так, за 2,5 месяца программу управления стадом установили в 30-ти предприятиях. В 20-ти хозяйствах внедрили программу управления кормлением с помощью кормоцентров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят.

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