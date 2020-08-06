Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Ульяновской области первичная помощь будет оказываться не только в стационарных ФАПах, но и передвижных. Соответствующее извещение о проведении аукциона по закупке комплексов опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является министерство здравоохранения Ульяновской области. Речь идёт о закупке «комплекса медицинского на шасси транспортного средства (фельдшерско-акушерский пункт)».

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи (фельдшерско-акушерский пункт) во время стоянки», — говорится, в частности, в документе.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 116 550 000 рублей. Данные средства предусмотрены в областном бюджете. Размер обеспечения заявки составляет 1% от начальной цены контракта.

Всего планируется приобрести 21 медицинский комплекс. Что касается медицинского оборудования, то в его состав, в частности, включается электрокардиограф, дефибриллятор, стетоскоп, стетофонендоскоп, анализатор уровня гемоглобина крови и глюкозы, гинекологическое кресло, ручной дыхательный аппарат.