Чита, , 08:42 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал подрядчиков за ремонт дорог в Чите и поручил применять все возможные штрафные санкции при некачественном выполнении работ. Подробности выездного совещания, в ходе которого чиновники осмотрели ремонт дорог по улицам Гончарова, Верхнеудинская, Шилова, Таежная, а также улично-дорожной сети перекрестка улиц Костюшко-Григоровича и Журавлева, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Некорректную работу Александр Осипов увидел в ремонте съездов, заездов, примыканий, осуществлении водоотводных мероприятий, соблюдении вертикальных уровней.

«Сейчас работу должны будут скорректировать. Я поручил, чтобы к тем подрядчикам, которые не соблюдают качество дорожных работ, применялись все возможные штрафные санкции и виды ответственности. Принимать городским властям некачественные работы запрещаю», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт дорог в Забайкальском крае начался в июне 2019 года. На эти цели из разных источников финансирования регион получил 6,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние 150 километров дорог. Также было заявлено, что в 2020 году край дополнительно получит 223 миллиона рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: Чита определилась с реконструкцией дорог в 2020 году