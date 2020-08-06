Хабаровск, , 08:55 — REGNUM Хабаровский край в этом году из федерального бюджета получит 565 млн рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

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На выделенные средства в крае отремонтируют более 21 км автодорог.

Запланирован ремонт проблемных дорог в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также районе им Лазо.

Продолжается реализация проекта «Обход Хабаровска», который позволит вывести транзитные грузовые потоки за пределы города и разгрузить центральные улицы. Край получит на ускорение реализации проекта 1 млрд 800 млн рублей.

«Это позволит к концу 2020 года достичь более 73% готовности трассы и завершить работы в 2021 году», — добавили в минтранспорте.

Автомагистраль будет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, пропускная способность составит до 25 тыс. автомобилей в сутки.

В целом Хабаровскому краю на дорожное строительство дополнительно выделяется 2 млрд 365 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села «Дальневосточное», созданного на ДВ-гектарах в Хабаровском крае, пожаловались на крайне некачественную трассу. Дорогу они назвали «пластилиновой».