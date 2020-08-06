Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Около 2700 заявок на проживание в Грузии подали иностранцы. Об этом 5 августа рассказала министр экономики страны Натия Турнава на брифинге, сообщает «Общественное телевидение».

В Грузию приглашают жить граждан других стран, которые могут работать удаленно. Разработана интернет-платформа, для размещения заявок. После ее одобрения можно приехать в страну. Грузинские власти намерены привлекать иностранцев низким уровнем распространения коронавируса в стране.

«Сегодня у нас уже есть довольно впечатляющая статистика — до 2,7 тысяч заявок из разных стран. Это как страны региона, так и Европы, откуда бизнес-визитеры хотят приехать», — сказала Турнава.

Стоит отметить, что бизнес-визитеры приглашаются в Грузию при условии, что они приедут не менее, чем на полгода. Бизнес-туристы должны будут после прибытия пройти за свой счет двухнедельный карантин или сдавать ПЦР-тест в течение этого срока каждые 74 часа.

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