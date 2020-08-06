Пекин, , 08:33 — REGNUM Китай намерен нарастить строительство проектов, которые облегчат подключение ветровой и солнечной энергетики к энергосетям с паритетом цен, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной энергетической администрации Китая, страна будет имплементировать проекты без субсидий для ветровой и солнечной энергетики с целью дальнейшего наращивания установленной мощности и производства энергии из возобновляемых источников.

В 2020 году установленная мощность соединенных с энергосетями Китая ветряных генераторов составит 11,4 млн кВт, в то время как солнечных электростанций — 33,1 млн кВт, говорится в циркуляре, выпущенном администрацией.

Эти проекты привлекут инвестиций общим объемом около 220 млрд юаней (около $31,54 млрд) и создадут новые рабочие места, отметили в администрации.