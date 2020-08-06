Ульяновск, , 08:30 — REGNUM В Ульяновской области разрабатывается проектная документация по расчистке рек Юловка и Сюксюм, а также реабилитации пруда Красотка в рабочем посёлке Мулловка. Работы проводится в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает региональное министерство природы и цикличной экономики.

В ведомстве отмечают, что готовятся материалы для проектной документации по расчистке русел рек Юловки и Сюксюма в городе Инза. Всего планируется расчистить 9,5 км.

Также на экспертизу будет направлена проектная документация по экологической реабилитации пруда Красотка в Мулловке Мелекесского района. Начало работ по восстановлению пруда с расчисткой и заполнением водой запланировано на 2021−2022 годы.

Документы по данным объектам будут представлены для защиты бюджетных проектировок в Росводресурсы.

Отметим, что в прошлом году было расчищено русло реки Урень в селе Усть-Урень Карсунского района, что позволило защитить жителей села от подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, план по экологической реабилитации Мулловки включает четыре основных вопроса: установку на местном предприятии пылегазоочистного оборудования и пароуловителей для предотвращения запаха, прекращение сбросов сточных вод в пруд Красотка, рекультивацию пострадавшего от прорыва барды леса и всех пяти бардохранилищ.

Ранее в Ульяновской области разработан план экологической реабилитации реки Свияга в Ульяновске. За счёт федерального бюджета планируется расчистить 27 км, предварительно затраты оценены в 400 млн рублей, сообщает региональное министерство природы и цикличной экономики.

Читайте также: Затраты на расчистку Свияги в Ульяновске оценили в 400 млн рублей