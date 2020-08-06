Чита, , 08:30 — REGNUM В августе Забайкальские семьи с детьми от трёх до семи лет получат более 186 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. зампреда правительства по социальным вопросам Инны Щегловой, всего от соискателей данной выплаты поступило почти 50 тысяч заявлений, но положительных решений по ним — более 20 тысяч.

Отказы по такому большому количеству заявлений происходит, в основном потому, что значительная часть забайкальцев предоставляет неполную информацию о составе семьи. Также части заявителям отказано из-за невозможности подтвердить доходы семьи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выплаты производятся в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина и предусмотрены семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. В Забайкальском крае он составляет 12 283 рубля.