Пекин, , 08:27 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты усиливается уже четвертый день подряд, достигнув отметки 6,9438 юаня за доллар США, что является высшим показателем за последние пять месяцев, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Усиление юаня к доллару США было частично вызвано оздоровлением внутренней экономики страны, а также продолжающимся притоком капитала, сообщают китайские аналитики. Экономика Китая выросла на 3,2% в годовом исчислении за второй квартал после 6,8% падения в первом квартале, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

По последним данным, индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 51,1 в июле с 50,9 в июне. Таким образом расширение активности также наблюдается уже пять месяцев к ряду.

Иностранные инвесторы нарастили свою активность в Китае в связи с ее восстановлением. Приток иностранного капитала на рынок акций Китая значительно вырос в начала июля, в то время как иностранные организации закупают все больше китайских ценных бумаг.