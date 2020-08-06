Москва, , 08:08 — REGNUM В январе — июне 2020 года российские автолюбители приобрели 121 электрокар — на 18% меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самым продаваемым авто с электромотором стал Nissan Leaf. Его обладателями с начала 2020 года стали 49 российских автолюбителей. Доля продаж этой модели на рынке электрокаров России в отчетный период составила 40%.

За первое полугодие 2020 года было продано 36 моделей американской компании Tesla (19 экземпляров Model X, 16 — Model 3 и один экземпляр Model S).

Также за отчетный период в России было реализовано 28 электрических кроссоверов Jaguar I-Pace, три экземпляра Peugeot Ion, по две штуки Renault Twizy и JAC iEV7S и один электрокар Hyundai Ioniq.

Напомним, стоимость Nissan Leaf в России составляет 638 500 рублей.

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