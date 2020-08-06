Чита, , 08:06 — REGNUM Дополнительные места для детей в ясельных группах помогут молодым мамам быстрее выйти на работу, считает заместитель руководителя администрации Читы — председатель комитета градостроительной политики Александр Зудилов. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, вместе с главой региона Александром Осиповым он побывал на месте строительства детского сада №37 по адресу улица Кенонская, 25а в столице Забайкальского края. Объект планируют завершить в сентябре. Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 33 миллионов рублей.

«В этом году мы строим шесть таких пристроек и один сад на 100 мест. Практически все сады были законтрактованы еще в начале года, поэтому подрядчик вышел на объект в марте. Сейчас наблюдается отставание от графика», — отметил Александр Зудилов.

Александр Осипов распорядился ускорить ход работ.

«Подрядчик, к сожалению, значительно затянул сроки, интенсивность работы недостаточная. Однако теплое время еще есть, можно все работы выполнить. Поэтому осматривали объект, планировали дальнейшие действия. Но за нарушение сроков сдачи объекта должен быть максимальный спрос и штрафы», — подчеркнул Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях.

В конце июня 2020 года национальный проект «Демография» помог возвести новый корпус детского сада «Солнышко» на 36 мест для детей до трех лет в селе Красный Чикой (Забайкальский край).

Читайте ранее в этом сюжете: Нацпроект помог построить детский сад в Забайкалье