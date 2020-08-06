Чита, , 07:54 — REGNUM Правительство Забайкальского края поддержало организации и индивидуальных предпринимателей, арендующих земельные участки, расположенные на территории Читы и Забайкальска. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идет о договорах, заключенных до решения о введении режима повышенной готовности в регионе. Арендаторы могут обратиться в департамент госимущества Забайкалья с заявлением об отсрочке уплаты арендной платы за 2020 год или об освобождении от нее.

Аналогичная мера поддержки предусмотрена региональным правительством и для социально ориентированных некоммерческих организаций, поставщиков социальных услуг, получателей президентских и краевых грантов, субсидий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и май были объявлены в России нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия закрылись. Правительство России реализует несколько пакетов мер поддержки бизнеса, экономики и граждан.