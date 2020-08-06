Уфа, , 07:40 — REGNUM Арбитраж Башкирии 3 сентября 2020 года приступит к рассмотрению иска о несостоятельности общественной организации, которая выступала застройщиком многоквартирного дома в Уфе. Истцом выступает федеральный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Москва), учреждённый правительством РФ, передаёт ИА REGNUM.

Иск о признании регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан» несостоятельным (банкротом) был подан 27 июля, а 4 августа его приняла судья Хайруллина. В дело заинтересованным лицом пригласили государственный комитет Башкирии по строительству и архитектуре.

В качестве управляющего для «Луча» предлагается Динара Коновалова из СРО ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние» (Санкт-Петербург).

По данным ЕГРЮЛ, фонд был учреждён в июне 1999 года общественным объединением инвалидов «Союз спортсменов-инвалидов по зрению Башкирии», который на сегодня уже ликвидирован. Директором «Луча» с сентября 2016 года числится Геннадий Дементьев.

В едином реестре проблемных объектов общественная организация указана как застройщик проблемного дома, в отношении которого нарушены сроки строительства и сам он признан проблемным. Объект расположен на улице Пархоменко (квартал 290−292) в Уфе. Он планировался в десять этажей на 65 квартир жилой площадью 6,2 тыс. кв. м. Дом должны были сдать в четвёртом квартале 2018 года.