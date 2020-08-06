Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Миллионы американцев к концу августа 2020 году могут оказаться на грани банкротства в связи с недостаточностью мер социальной поддержки, которые предпринимают власти США в условиях распространения коронавируса. Об этом 5 августа сообщает телеканал CNBC.

В сюжете утверждается, что 5,4 миллиона жителей страны не смогут расплатиться с долгами, если не получат обещанные ранее дополнительные $600. Напомним, такая сумма выплаты была запланирована в пакете мер по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако позднее Белый дом отказался от своей инициативы.

Вместо этого гражданам США предложили выплачивать 70% от дохода, который они получали до пандемии. Этот пакет мер пока обсуждается.

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