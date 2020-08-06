Магадан, Магаданская область, , 07:31 — REGNUM Семья Керимовых, владельцев золотодобывающей компании «Полюс» в Сибири и на Дальнем Востоке, впервые заняла первую строчку российского списка в рейтинге Forbes Real-Time, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов с семейным состоянием в 24,7 млрд долларов оставил позади Владимира Потанина (24,6 млрд долларов). За несколько последних месяцев Керимовы увеличили состояние на 14,7 млрд долларов. Золото поднялось в цене на 34%.

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин — 21,9 млрд долларов.

Весь пакет акций «Полюса» (76,84%) принадлежит сыну Керимова Саиду. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса».

Акции младшего Керимова оцениваются в 25,6 млрд долларов, но в общем состоянии семьи есть и другие активы, и долги. Поэтому общая оценка состояния составляет $24,7 млрд.

Кроме Саида у Сулеймана Керимова есть ещё две дочери.

Компания «Полюс» добывает золото на Колыме (рудник «Наталка»), в Якутии, в Иркутской области и в Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии Forbes, в мировой рейтинг крупнейших компаний вошли 20 российских компаний и три банка.