Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чебоксарах открылся филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ). Он приступил к работе и приему образцов на исследования, сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Новое учреждение расположено в здании ведомства и проводит широкий спектр исследований: диагностику болезней животных, птиц, рыб и пчёл, экспертизу пищевой продукции, сырья, почвы, грунта и воды, карантина и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности зерна, крупы и комбикормов.

Как и другие структурные подразделения ФГБУ ЦНМВЛ, чувашский филиал также будет заниматься внедрением системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов, проводить работы в сфере земельных отношений — в частности, разрабатывать проекты рекультивации земель и паспорта готовности, выдавать заключения о качественном состоянии почвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, учреждение работает в 14 регионах, являясь испытательным центром Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна.

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