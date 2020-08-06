Ангарск, Иркутская область, , 07:04 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 8 октября 2020 года начнёт рассмотрение банкротного иска Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Москва), учреждённого правительством РФ. Ответчиком по делу выступает застройщик проблемного дома в Ангарске, который нарушил сроки завершения строительства — ООО «Деметра Ангарск», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от фонда поступило 31 июля 2020 года. Сумма исковых требований на начальном этапе — 1 726 607,35 рубля. 4 августа судья Чигринская приняла дело к производству. Конкурсного управляющего предложено выбрать из участников ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

К дате следующего заседания судом от филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Иркутской области истребуются сведения о зарегистрированных правах компании-ответчика на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, а у службы государственного строительного надзора Иркутской области предстоит выяснить, числится ли ООО в реестре застройщиков, имеются ли у компании неисполненные обязательства по договорам участия в долевом строительстве и передаче нежилых помещений.

В едином реестре проблемных объектов за компанией числится один проблемный недострой в 32-м микрорайоне Ангарска. Шестиэтажку на 40 квартир общей площадью 2,83 тыс. кв. м с прачечной самообслуживания, физкультурно-оздоровительным комплексом и административными помещениями должны были сдать во втором квартале 2018 года, но обязательства не исполнены.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Деметра Ангарск» учреждено в июне 2004 года для столярных и плотничных работ. Его владелец и директор — Денис Зырянов.