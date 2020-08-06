Абакан, , 06:53 — REGNUM За неделю с 27 июля по 3 августа в столице Хакасии — городе Абакане — подорожал бензин.

Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в Красноярскстате, литр бензина Аи-92 за указанный период вырос в цене на 0,22% (с 41,37 до 41,46 рубля). Аи-95 подорожал на 0,86% (с 44,10 до 44,48 рубля за литр), Аи-98 — на 1,43% (с 49,03 до 49,73 рубля за литр).

Дизельное топливо за указанный период в цене не изменилось (48,71 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за неделю с 28 июля по 3 августа выросли цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95.

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