Омск, , 06:42 — REGNUM В Омской области врачи и водители частных скорых получат доплаты за медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Как сообщали ИА REGNUM в областном правительстве, такое решение было принято 5 августа на заседании под руководством губернатора Александра Буркова.

Уточняется, что доплаты от государства получит персонал коммерческих клиник, оказывающий скорую медицинскую помощь жителям с выявленным коронавирусом. Это врачи, средний и младший медперсонал, а также водители экипажей машин скорой помощи.

Для получения субсидий учреждения здравоохранения должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности и участвовать в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Размер субсидий рассчитывается, исходя из размера выплат стимулирующего характера. Врачам предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей, медперсоналу и водителям «неотложек» — 25 тысяч.

По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, субсидии финансируются из федерального бюджета за счёт межбюджетных трансфертов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7318 человек.

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