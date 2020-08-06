Омск, 6 августа 2020, 06:42 — REGNUM В Омской области врачи и водители частных скорых получат доплаты за медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Как сообщали ИА REGNUM в областном правительстве, такое решение было принято 5 августа на заседании под руководством губернатора Александра Буркова.
Уточняется, что доплаты от государства получит персонал коммерческих клиник, оказывающий скорую медицинскую помощь жителям с выявленным коронавирусом. Это врачи, средний и младший медперсонал, а также водители экипажей машин скорой помощи.
Для получения субсидий учреждения здравоохранения должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности и участвовать в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Размер субсидий рассчитывается, исходя из размера выплат стимулирующего характера. Врачам предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей, медперсоналу и водителям «неотложек» — 25 тысяч.
По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, субсидии финансируются из федерального бюджета за счёт межбюджетных трансфертов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7318 человек.
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