Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Возглавляющий компанию Amazon Джефф Безос продал ещё один пакет её акций на сумму $3,1 млрд. Об этом со ссылкой на уведомления, направленные Безосом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, 5 августа сообщает телеканал CNBC.

В 2020 году Безос уже продал принадлежащие ему акции Amazon на сумму более чем $4,1 млрд. Таким образом, совокупная выручка бизнесмена от продажи ценных бумаг компании в этом году составляет более $7,2 млрд.

Безос остаётся владельцем еще 54 млн акций корпорации Amazon на сумму более $170 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, самый богатый в мире человек, глава компании Amazon Джефф Безос теперь владеет рекордными $180 млрд. Прибавка почти $10 млрд за неделю к его состоянию произошла в результате роста стоимости акций Amazon, капитализация которой достигла $1,52 трлн. Стоимость доли Безоса, который владеет 11,1% акций компании, таким образом превысила $181,5 млрд.

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