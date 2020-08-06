Владивосток, , 06:32 — REGNUM Агропромышленники Приморья отправили на экспорт продукции на 785 млн долларов. Основной вклад в реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» сделали рыбаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В первом полугодии экспорт агропромышленной продукции (АПК) выполнен на 55% от годового плана. 86% в экспорте — рыба и морепродукты.

«Рыбы и морепродуктов экспортировано 411,3 тыс. тонн на 673,3 млн долларов. Из них — 232 тыс. тонн минтая стоимостью почти 283 млн долларов», — пояснили в правительстве.

Практически вся продукция из Приморья поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: в Японию, Южную Корею и Китай.

Спросом также пользуются кукуруза и соя. Так, кукурузы экспортировано более 163 тыс. тонн на сумму около 27 млн долларов. Сои отправлено более 106 тыс. тонн на сумму 34,3 млн долларов США.

В 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам января-июля экспортировала продукции агропромышленного комплекса на 2,16 млн долларов.