Пекин, , 05:37 — REGNUM Китайская компания ByteDance планирует создать в Ирландии центр обработки информации для своей социальной сети TikTok — первый в Европе. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы объявляем о намерении создать новый центр обработки данных в Ирландии, который станет нашим первым дата-центром в Европе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что планируемая в экономику Ирландии инвестиция в размере около €420 млн создаст в стране сотни новых рабочих мест «и сыграет ключевую роль в дальнейшем усилении защиты пользовательских данных TikTok».

В компании предполагают, что центр, который будет обрабатывать данные всех пользователей из европейских стран, начнёт работать к началу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что из-за действий Вашингтона против китайского приложения TikTok возникает угроза уничтожения интернета как глобальной сети.

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