Кемерово, , 05:27 — REGNUM Правительство России выделило Кемеровской области дополнительно 7 млн 716 тыс. рублей на мониторинг лесных пожаров с воздуха и на земле. Патрулирование начнётся с 24 августа или позднее, в зависимости от погоды и уровня пожарной опасности, отметили ИА REGNUM в администрации региона.

Напомним, что в 2019 году Кузбасс получил 113 единиц лесопожарной техники и оборудования стоимостью 133,5 млн рублей. В 2020 году на техническое перевооружение лесхозов направят 70,6 млн рублей. Поставки техники по нацпроекту «Экология» запланированы до 2024 года, за весь период регион получит технику на 350 млн рублей.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона на территории Кемеровской области зарегистрированы 65 лесных пожаров на общей площади 1,48 тыс га. Все возгорания ликвидированы.