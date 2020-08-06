Лима, , 05:11 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось за сутки 7734 и составило 447 624. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Также за последние 24 часа от осложнений COVID-19 скончался 221 пациент. С начала пандемии в Перу зарегистрировано 20 228 летальных исходов при этом заболевании.

При этом 306 430 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждений. В ходе наблюдений на SARS-CoV-2 было проверено 2 466 745 проб анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки было зафиксировано 206 709 новых фактов инфицирования коронавирусом.

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