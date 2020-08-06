Курган, , 04:46 — REGNUM В Курганской области на три месяца закрывается движение на трассе на 15 километре дороги межмуниципального значения «Иртыш» — Белоярское в Щучанском районе. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД УМВД России.

В соответствии с приказом департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, движение будет закрыто с 20 августа по 10 декабря 2020 года. На мосту через реку Миасс вблизи села Белоярское будет запрещено не только автомобильное движение, но и пешее.

Для транспорта будет организован объезд по автомобильной дороге межмуниципального значения Чумляк-Белоярское-Чесноковка 1-я.