Ханты-Мансийск, 6 августа 2020, 04:40 — REGNUM Правительство Югры через Российский аукционный дом продаёт единым лотом 100% акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и АО «Югра-Плит». Об этом сообщается на сайте РАД.
Оба предприятия реализует департамент по управлению государственным имуществом ХМАО.
АО «Югорский лесопромышленный холдинг» — одно из крупнейших лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий России. АО «Югра-Плит» производит шлифованные и ламинированные древесно-стружечные плиты. Начальная цена лота 3,2 млрд рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 28 августа 2020 года. Итоги будут подведены 7 сентября.