История вопроса

История приватизации в России началась с так называемой «ваучерной» распродажи госпредприятий 1992 года. В 1995 году были проведены аукционы для пополнения казны за счет кредитов под залог государственных пакетов акций нескольких крупных компаний, таких как ЮКОС и Сибнефть. Кредиты правительство не возвратило, поэтому предприятия перешли в собственность кредиторов. Во второй половине нулевых естественный монополист в сфере генерации и транспортировки энергии РАО ЕЭС был частично приватизирован. В последние годы в связи с обострением противоречий с США и наложением санкций, российские власти активно ищут новые источники дохода, в том числе за счет продажи госактивов.