Москва, , 03:02 — REGNUM Арбитраж Москвы 23 ноября 2020 года рассмотрит иск Министерства промышленности и торговли России к институту океанологии имени П.П. Ширшова. Речь идёт о взыскании более 13 млн рублей неустойки по госконтракту, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 24 июля 2020 года, а 31 июля его приняла к производству судья Козленкова. Сумма претензий — 13 190 614,57 рубля, которые фигурируют как «неустойка по государственному контракту №14 411.1 879 999.09.027 от 03 марта 2014 года».

Ответчик — федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук» является исполнителем как минимум пяти контрактов Минпромторга. Их сумма превышает 472 млн рублей.