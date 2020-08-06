Бишкек, , 01:36 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию межправительственного соглашения между Киргизией и Казахстаном о совместном строительстве нового моста и реконструкции существующего между пограничными пунктами пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» и «Карасу — автодорожный».

Отмечается, что строительство и ремонт мостов на киргизско-казахстанской границе будет способствовать созданию благоприятных условий для взаимной торговли и улучшения торгово-экономических связей между регионами двух стран.

В документе указывается, что мосты будут возведены одновременно каждой из сторон соглашения на своей территории на паритетной основе, эксплуатация и содержание мостов будут осуществляться каждой из сторон на своей части.

Ориентировочная стоимость строительства нового моста на границе Казахстана с Киргизией составляет 87 млн сомов (83 млн рублей).