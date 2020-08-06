Бишкек, , 01:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию Протокола о внесении в Договор о Евразийском экономическом союзе изменений, предусматривающих включение республики в систему межгосударственной передачи электроэнергии в рамках ЕАЭС.

Также этот протокол предусматривает внесение дополнений, определяющих порядок, принципы и правила доступа к услугам отечественных субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.

Отмечается, что все эти изменения направлены на формирование нормативной базы общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, который, согласно утвержденному Высшего Евразийского экономического совета плану, должен начать функционировать в 2025 году.