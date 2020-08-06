Бишкек, , 00:41 — REGNUM Размер государственного долга Киргизии превышает $4 млрд 773,9 млн (350 млрд 313 млн рублей). Такие данные приведены в отчете национального статистического комитета республики.

Из этой суммы на внешний долг приходится более $4 млрд 106,7 млн (301 млрд 353 млн рублей), а на внутренний долг — более $667,2 млн (48 млрд 960 млн рублей).

За семь месяцев текущего года из бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга выделено в общей сложности 18 млрд 84,4 млн сомов (17 млрд 254 млн рублей).

В том числе на выплаты по внешнедолговым обязательствам — 8 млрд 371,6 млн сомов (7 млрд 987 млн рублей), из которых по основной сумме долга — 6 млрд 85,6 млн сомов (5 млрд 806 млн рублей) и по процентам — 2 млрд 286 млн сомов (2 млрд 181 млн рублей).

А также на выплаты по внутреннему долгу — 9 млрд 712,8 млн сомов (9 млрд 267 млн рублей), из которых по основной сумме — 7 млрд 257,6 млн сомов (6 млрд 924 млн рублей) и по процентам — 2 млрд 455,2 млн сомов (2 млрд 343 млн рублей).