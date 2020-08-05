Москва, , 23:40 — REGNUM Минфин РФ способен проводить оптимизацию расходов лишь бухгалтерскими методами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Бухгалтер Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Комментируя предложение Минфина РФ сократить расходы на здравоохранение и образование, экономист указал на то, что чиновники министерства ограничены в вопросах оптимизации лишь способностью сокращать цифры, но не задумываются о том, как реально улучшить тот или иной процесс.

«Классическим для либеральных чиновников, которые у нас крепко сидят в Министерстве финансов, является представление о том, что всякую оптимизацию расходов необходимо проводить бухгалтерским методами — просто взять и уменьшить цифры. То есть не сделать систему здравоохранения и образования более эффективной в полевом смысле — увеличив оплату труда тем, кто работает в образовании и здравоохранении, а не занимается аппаратным созданием отчетности и принуждением к созданию отчетности», — сказал Колташов

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