Москва, , 23:37 — REGNUM Предлагаемое Минфином РФ снижение расходов на образование и здравоохранение приведёт к снижению спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Данный момент отрицательно скажется на российской экономике. Именно поэтому предложенные Минфином РФ меры носят негативный характер.

«Дело в том, что расходы на здравоохранение и образование увеличивают национальное потребление. Если повышать оплату труда работникам здравоохранения и образования, то вы можете создать новый класс покупателей на рынке недвижимости, который жизненно необходим нашей экономике. Поскольку уже сейчас понятно, что рост российской экономики в ближайшие 15−25 лет будет происходить на основании продажи жилья, и здесь никакое сокращение расходов просто не мыслимо», — сказал Колташов.