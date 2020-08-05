Архангельск, , 23:24 — REGNUM Правительство Архангельской области утвердил новый размер прожиточного минимума во 2 квартале.

Англиканская церковь на набережной Георгия Седова в Архангельске Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, величина прожиточного минимума на душу населения составила 13 802 рубля, что на 1 079 рублей больше, чем в первом квартале. Для трудоспособного населения этот показатель вырос на 1153 рубля и составил 15 026 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп вырос на 837 рублей — до 11 427 рублей, для детей он установлен в размере 13 744 рубля.

«Прожиточный минимум является важной величиной для принятия решения об отнесении граждан к категории нуждающихся и предоставления им различных мер социальной поддержки. Увеличение размера прожиточного минимума расширит круг людей, которые могут рассчитывать на помощь со стороны государства», — отметили в правительстве области.